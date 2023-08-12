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Скорость обращения азербайджанского маната незначительно снизилась

Скорость обращения азербайджанского маната незначительно снизилась На 1 июля текущего года скорость обращения национальной валюты Азербайджана - маната составила 3,84 пункта.
Финансы
12 августа 2023 г. 17:55
Скорость обращения азербайджанского маната незначительно снизилась

На 1 июля текущего года скорость обращения национальной валюты Азербайджана - маната составила 3,84 пункта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Этот показатель на 0,08 пункта меньше, чем по состоянию на 1 июня 2023 года, на 0,69 пункта меньше, чем по состоянию на 1 января 2023 года, и на 1 пункт меньше, чем по состоянию на 1 июля 2022 года.

Напомним, что самый низкий порог скорости обращения маната за последние 17 лет был зафиксирован в конце января 2015 года и составил 2,68 пункта. Самый высокий порог этого показателя был зафиксирован в 2005 году (15,72 пункта).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan manatının dövretmə sürəti cüzi azalıb

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