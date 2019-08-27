Оценена задолженность грузинских авиакомпаний перед РФ

Задолженность грузинских авиакомпаний перед Москвой за аэронавигационное обслуживание достигла миллиона долларов.

Как передает Report, об этом сообщила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

В конце июня озвучивалась сумма втысячи долларов итысячи рублей (без учета накопившихся пени).Петрова отметила, что еще десять лет назад министерство экономического развития Грузии согласилось с наличием просроченной задолженности и представила график ее погашения, однако платежи не осуществляются.июля Россия прервала авиасообщение с Грузией, поводом для введения запрета стали антироссийские демонстрации, захлестнувшие Тбилисииюня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приостановку полетов временной мерой и заявил, что авиасообщение будет восстановлено, "когда малейшая угроза, проистекающая из русофобских проявлений, исчезнет".