Оценена задолженность грузинских авиакомпаний перед РФ

Задолженность грузинских авиакомпаний перед Москвой за аэронавигационное обслуживание достигла миллиона долларов.
Как передает Report, об этом сообщила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.В конце июня озвучивалась сумма в 792,5 тысячи долларов и 592,3 тысячи рублей (без учета накопившихся пени).Петрова отметила, что еще десять лет назад министерство экономического развития Грузии согласилось с наличием просроченной задолженности и представила график ее погашения, однако платежи не осуществляются.
С 8 июля Россия прервала авиасообщение с Грузией, поводом для введения запрета стали антироссийские демонстрации, захлестнувшие Тбилиси 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приостановку полетов временной мерой и заявил, что авиасообщение будет восстановлено, "когда малейшая угроза, проистекающая из русофобских проявлений, исчезнет".
Economic DepartmentАвтор новости