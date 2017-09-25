Склонность к рискам в мировой экономике достигла максимума

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Склонность к риску на глобальных финансовых рынках находится на максимальных значениях. Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе первой встречи региональных менеджеров "Внешэкономбанка" в корпоративном университете Сбербанка.

"Наши прогнозы, которые мы сейчас закладываем, учитывают некоторое ухудшение ситуации на глобальных рынках. Потому что если посмотреть на разные рисковые показатели, то видно, что сейчас в глобальной экономике, на глобальных финансовых рынках склонность к риску находится на максимальном значении", - сказал Орешкин.

В частности, начинается сокращение баланса ФРС, происходит повышение процентных ставок, что приводит к росту рисков волатильности на глобальных рынках, отметил Орешкин.