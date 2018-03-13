Скидки в канун Новруз байрамы от Международного банка Азербайджана

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана дал старт новой кампании по случаю праздника Новруз. В рамках кампании владельцы зарплатных и пластиковых карт банка, желающие взять наличный кредит, получат скидку в размере 2% к годовой процентной ставке без выплаты комиссии.

Также банк предлагает всем владельцам зарплатных и пенсионных карт депозитный сейф в аренду, бесплатно, сроком на месяц в электронном отделении ƏLA, расположенном по адресу Баку, ул. Низами, 67.

Далее в рамках кампании все клиенты Международного банка Азербайджана смогут приобрести карты VISA Classic, VISA/MasterCard Gold, VISA/MasterCard Platinum, American Express Green с 50%, а карты VISA Prime Gold, VISA Prime Platinum, VISA Infinite, Mastercard World Elite, American Express Gold и American Express Platinum с 40% скидкой. Данные условия относятся к картам со сроком от 1-3 лет. Скидки предоставляются как на продление, так и на эмиссию новых карт. В рамках кампании клиенты могут заказать лишь 1 карту для каждой валюты. Кампания действительна с 12 по 16 марта.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.