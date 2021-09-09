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Системы денежных переводов в Сальвадоре могут потерять $400 млн из-за биткоина

Системы денежных переводов в Сальвадоре могут потерять $400 млн из-за биткоина Системы денежных переводов, вроде Western Union и MoneyGram, ежегодно могут терять около 400 млн долларов США в связи с распространением биткоина в Сальвадоре.
Финансы
9 сентября 2021 г. 20:31
Системы денежных переводов в Сальвадоре могут потерять $400 млн из-за биткоина

Системы денежных переводов, вроде Western Union и MoneyGram, ежегодно могут терять около 400 млн долларов США в связи с распространением биткоина в Сальвадоре.

Как сообщает Report со ссылкой на CNBC, об этом сказал президент страны Найиб Букеле.

По его словам, именно столько компании получают в виде комиссий за отправку денег.

Объем ежегодных денежных переводов в Сальвадор составляет около 6 млрд долларов США. Где-то 12-33% этой суммы (иногда больше) уходит в качестве комиссии компаниям, вроде Western Union.

Однако после того, как биткоин стал официальной денежной единицей в Сальвадоре, в стране стали распространяться криптовалютные кошельки. Для жителей республики онлайн-переводы куда удобнее в сравнении с поездками в физические офисы. До сих пор для многих это был единственный способ получить деньги из-за рубежа.

Совокупный объем денежных переводов в Сальвадор равен почти четверти ВВП страны, около 70% жителей хотя бы раз в месяц получает средства от друзей и родственников из других стран.

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