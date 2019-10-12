В России систему Tax free предлагается распространить на территории всей страны

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации разработало поправки в Налоговый кодекс РФ о распространении с 2021 года системы Tax free на территории всей России.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По информации, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов РФ.

Также министерство предлагает снизить нижнюю границу суммы покупок для возврата НДС с 10 тыс. до 8 тыс. рублей и разрешить возвращать налог при вывозе купленной подакцизной продукции, а именно алкогольной и табачной.

В случае принятия поправок они вступят в силу с 1 января 2021 года.