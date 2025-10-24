Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Синиша Мали: Необходим более активный план для расширения сотрудничества с Азербайджаном

    Финансы
    • 24 октября, 2025
    • 11:53
    Между Сербией и Азербайджаном необходим более активный план для расширения сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-премьер Сербии, министр финансов Синиша Мали на встрече с министром финансов Азербайджана Сахилем Бабаевым.

    Стороны обсудили текущее состояние двустороннего экономического сотрудничества, реализацию совместных проектов, перспективные инвестиционные направления и возможности расширения взаимодействия.

    С.Мали и С. Бабаев отметили, что у Сербии и Азербайджана есть все предпосылки для более тесного экономического партнерства, увеличения объемов торговли и взаимных инвестиций.

    "Азербайджан - наша дружественная страна, с которой у нас сложились прочные и доверительные отношения. Это надежный партнер, с которым нас связывают стратегическое взаимодействие и отсутствие открытых вопросов. Азербайджан также является важным источником поставок энергоресурсов для Сербии", - подчеркнул С. Мали.

    По словам министра, перспективные направления сотрудничества включают энергетику, строительство, военно-экономическое взаимодействие, информационно-коммуникационные технологии, фармацевтику, машиностроение и сельское хозяйство, а также обмен опытом в цифровизации государственного управления.

    C.Мали также отметил важность состоявшегося сербско-азербайджанского бизнес-форума, прошедшего в рамках девятого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где приняли участие 50 сербских и 20 азербайджанских компаний.

    "Такие мероприятия создают отличные возможности для представления инвестиционного потенциала обеих стран. Сейчас важно выработать более активный и практический план по расширению сотрудничества", - добавил министр.

    Напомним, что накануне в Белграде состоялось девятое заседание межправительственной комиссии между Азербайджаном и Сербией. На сегодняшний день между странами подписано 57 документов, еще 13 соглашений находятся на стадии утверждения и будут подписаны в ближайшее время.

    Азербайджан Сербия Синиша Мали Сахиль Бабаев
