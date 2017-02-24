Симона Хаберли: Мы будем надежными партнерами для стабилизации финансового сектора в Азербайджане

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ "Мы будем надежными партнерами для стабилизации финансового сектора в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель регионального директора Государственного секретариата по экономическому сотрудничеству Швейцарии (SECO) на Южном Кавказе Симона Хаберли на презентация 2-й фазы "Проекта модернизации финансового сектора" в Баку.

По ее словам, Швейцария стремится продолжать оказывать поддержку финансовым и социальным реформам в Азербайджане: "Непрерывная модернизация и развитие финансового сектора, в том числе ключевая финансовая инфраструктура, значимы для обеспечения социальной и финансовой защиты населения и экономического роста в Азербайджане".