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    Симона Хаберли: Мы будем надежными партнерами для стабилизации финансового сектора в Азербайджане

    Об этом сказала заместитель регионального директора SECO на Южном Кавказе Симона Хаберли

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ "Мы будем надежными партнерами для стабилизации финансового сектора в Азербайджане".

    Как сообщает Report, об этом сказала заместитель регионального директора Государственного секретариата по экономическому сотрудничеству Швейцарии (SECO) на Южном Кавказе Симона Хаберли на презентация 2-й фазы "Проекта модернизации финансового сектора" в Баку.

    По ее словам, Швейцария стремится продолжать оказывать поддержку финансовым и социальным реформам в Азербайджане: "Непрерывная модернизация и развитие финансового сектора, в том числе ключевая финансовая инфраструктура, значимы для обеспечения социальной и финансовой защиты населения и экономического роста в Азербайджане".

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