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Siemens Energy собрала рекордный портфель заказов на €131 млрд

Siemens Energy собрала рекордный портфель заказов на €131 млрд Германский производитель оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy получил заказы на €13,7 млрд, а весь портфель полученных и не выполненных пока заказов составил рекордные €131 млрд.
Финансы
12 февраля 2025 г. 15:32
Siemens Energy собрала рекордный портфель заказов на €131 млрд

Германский производитель оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy получил заказы на €13,7 млрд, а весь портфель полученных и не выполненных пока заказов составил рекордные €131 млрд.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в отчете компании о результатах первого квартала 2025-го финансового года.

В компании это объясняют резким ростом спроса на энергетическое оборудование, включая газовые и ветряные турбины, трансформаторные подстанции и т. д. в условиях глобального перехода на низкоуглеродную экономику и расширения использования технологий искусственного интеллекта. Особенно резко выросли заказы в США, на которые приходится пятая часть продаж Siemens Energy: рост составил 62%, до €3,9 млрд.

Чистая прибыль Siemens Energy за квартал составила €252 млн, что на 84,1% ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но выше прогнозов аналитиков LSEG - €130 млн. Доход на одну акцию также резко упал - на 87,2%, до €0,23 в годовом выражении. Квартальная выручка выросла на 18,4%, до €8,9 млрд.

Акции компании в Германии реагируют на отчетность снижением на 0,1%. С начала этого года они выросли на 12,7%.

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