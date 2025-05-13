Си Цзиньпин: КНР предоставит странам Латинской Америки кредит на $9,2 млрд

Китайские власти предоставят странам Латиноамериканского региона кредит на сумму 66 млрд юаней (около $9,2 млрд по текущему курсу ЦБ Китая).

Китайские власти предоставят странам Латиноамериканского региона кредит на сумму 66 млрд юаней (около $9,2 млрд по текущему курсу ЦБ Китая).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия 4-й министерской встречи форума "Китай - Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК)"

Китайский лидер уточнил, что его страна намерена импортировать еще больше высококачественной продукции из стран этого региона.

"Мы будем стимулировать увеличение притока инвестиций, чтобы оказать поддержку развитию государств Латинской Америки и Карибского бассейна", - подчеркнул он.

Си Цзиньпин также высказался о совместных усилиях КНР и стран Латинской Америки по урегулированию, в частности украинского кризиса.

"Китай и страны Латинской Америки практикуют подлинную многосторонность, сообща отстаивают международную справедливость, продвигают реформу системы глобального управления, способствуют многополярности мира и демократизации международных отношений. Китай и Бразилия совместно объявили о достижении консенсуса из шести пунктов по политическому урегулированию украинского кризиса, на который положительно отреагировали более 110 стран", - подчеркнул лидер КНР.