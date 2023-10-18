Си Цзиньпин: Китай дополнительно внесет 11 млрд долларов в фонд "Шелкового пути"

Китай добавит 80 млрд юаней (10,9 млрд долларов) в фонд "Шелкового пути" для поддержки совместного строительства проектов инициативы "Один пояс - один путь".

Китай добавит 80 млрд юаней (10,9 млрд долларов) в фонд "Шелкового пути" для поддержки совместного строительства проектов инициативы "Один пояс - один путь".

Как передает Report, об этом заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на третьем международном форуме "Один пояс - один путь" в Пекине.

"China Development Bank и Export-Import Bank of China каждый откроют окно финансирования в размере 350 млрд юаней (47,8 млрд долларов), а в фонд "Шелкового пути" будет добавлено 80 млрд юаней (10,9 млрд долларов) новых средств для поддержки совместного строительства проектов инициативы "Один пояс - один путь", - заявил китайский лидер.

Он также добавил, что в рамках форума высокого уровня "Один пояс - один путь" состоялся бизнес-форум, по итогам которого были достигнуты соглашения о сотрудничестве на сумму 97,2 млрд долларов.

Третий форум высокого уровня "Один пояс - один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.

"Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.