Швейцарский банк намерен выйти на рынок финуслуг в Азербайджане

Швейцарский банк Banque Cantonale de Genève (BCGE) предлагает услуги по управлению капиталом и финансовые услуги в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом рассказал на азербайджано-швейцарском бизнес-форуме заявил исполнительный директор BCGE Марио Аль Джебури.

"Мы хотим укрепить свои позиции в этом регионе. В Азербайджане имеются широкие возможности. Мы хотели бы оказывать здесь услуги по управлению капиталом и финансовые услуги", - сказал Марио Аль Джебури.

Он подчеркнул, что BCGE играет важную роль в женевской экономике: "Оборот банка составляет 22 миллиарда швейцарских франков".