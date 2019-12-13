​Швейцария и Азербайджан будут обмениваться банковской информацией

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Малая палата парламента Швейцарии утвердила расширение списка государств, с которыми будет действовать договор об автоматическом обмене банковской информацией, в том числе с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на swissinfo.ch, Швейцария предоставит этим странам данные о банковских счетах их граждан (или тех, кто проживает в Швейцарии в качестве фискального резидента).

В свою очередь, Швейцария получит информацию о банковских реквизитах счетов граждан/резидентов Швейцарии в этих странах-партнерах.

К список вошли такие страны, как Албания, Бруней, Вануату, Гана, Доминика, Казахстан, Ливан, Макао, Мальдивские Острова, Нигерия, Ниуэ (остров в южной части Тихого океана, входит в состав Новой Зеландии), Оман, Пакистан, Перу, Самоа, Сен-Мартен, Тринидад и Тобаго, Ливан и Оман.

Недавно швейцарские власти сообщили, что они предоставили странам происхождения или проживания подробную информацию примерно о 3,1 млн. банковских счетов, открытых иностранцами (или лицами, проживающими за границей из налоговых соображений). В свою очередь, она получила информацию о банковских реквизитах около 2,4 млн. счетов, открытых гражданами/резидентами Швейцарии в 75 странах-партнерах.