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Швейцарский UBS завершил сделку по приобретению Credit Suisse

Швейцарский UBS завершил сделку по приобретению Credit Suisse Швейцарская финансовая группа UBS в понедельник официально объявила о завершении сделки по приобретению банка Credit Suisse.
Финансы
12 июня 2023 г. 12:49
Швейцарский UBS завершил сделку по приобретению Credit Suisse

Швейцарская финансовая группа UBS в понедельник официально объявила о завершении сделки по приобретению банка Credit Suisse.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении финансового учреждения.

"­Сегодня UBS завершил сделку по приобретению Credit Suisse, преодолев важный рубеж. Credit Suisse Group AG была присоединена к UBS Group AG, и объединенная компания будет работать как консолидированная банковская группа", - говорится в заявлении финансового учреждения.

Уточняется, что UBS Group AG будет управлять двумя отдельными материнскими банками – UBS AG и Credit Suisse AG. Каждое учреждение сохранит свои дочерние компании и филиалы, продолжит обслуживать своих клиентов и работать с контрагентами. Отмечается также, что совет директоров и правление группы UBS Group AG будут нести общую ответственность за консолидированную группу.

В последующем UBS будет представлять консолидированные финансовые результаты объединенной группы по МСФО в долларах. Доходы за второй квартал 2023 года будут опубликованы 31 августа текущего года.

В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже только за один день обвалилась на четверть. Наблюдатели опасались краха банка вследствие волны банкротств банков в США. После этого центробанк Швейцарии заявил, что крупнейший банк страны UBS приобретет Credit Suisse за 3 млрд франков (3,2 млрд долларов).

В июне парламент Швейцарии учредил комиссию по расследованию обстоятельств, которые привели к кризису в крупном банке страны Credit Suisse и его поглощению финансовой группой UBS. Предполагается, что комиссия изучит действия ответственных официальных лиц в отношении Credit Suisse в последние годы, а также расследует обстоятельства, приведшие к экстренному поглощению банка.

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