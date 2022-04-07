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Швейцария заблокировала российские авуары на сумму более 8 млрд долларов

Швейцария заблокировала российские авуары на сумму более 8 млрд долларов Швейцария, поддержавшая санкции Евросоюза против РФ, заблокировала российские авуары (Средства банка или страны в иностранной валюте, ценных бумагах и золоте, находящиеся на хранении в банках иностранных государств - ред. Report) на сумму 7,5 млрд франков
Финансы
7 апреля 2022 г. 17:31
Швейцария заблокировала российские авуары на сумму более 8 млрд долларов

Швейцария, поддержавшая санкции Евросоюза против РФ, заблокировала российские авуары (Средства банка или страны в иностранной валюте, ценных бумагах и золоте, находящиеся на хранении в банках иностранных государств - ред. Report) на сумму 7,5 млрд франков (более 8 млрд долларов США).

Как передает Report, об этом заявил ТАСС официальный представитель Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации Фабиан Майенфиш.

"Да, это соответствует действительности", - отметил он на вопрос о том, может ли подтвердить сообщение о блокировке Швейцарией российских авуаров.

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