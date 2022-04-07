Швейцария заблокировала российские авуары на сумму более 8 млрд долларов

Швейцария, поддержавшая санкции Евросоюза против РФ, заблокировала российские авуары (Средства банка или страны в иностранной валюте, ценных бумагах и золоте, находящиеся на хранении в банках иностранных государств - ред. Report) на сумму 7,5 млрд франков

Швейцария, поддержавшая санкции Евросоюза против РФ, заблокировала российские авуары (Средства банка или страны в иностранной валюте, ценных бумагах и золоте, находящиеся на хранении в банках иностранных государств - ред. Report) на сумму 7,5 млрд франков (более 8 млрд долларов США).

Как передает Report, об этом заявил ТАСС официальный представитель Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации Фабиан Майенфиш.

"Да, это соответствует действительности", - отметил он на вопрос о том, может ли подтвердить сообщение о блокировке Швейцарией российских авуаров.