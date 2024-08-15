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Швейцария предварительно заблокировала связанные с РФ активы еще на $1,5 млрд

Швейцария предварительно заблокировала связанные с РФ активы еще на $1,5 млрд Стоимость связанных с Россией активов, замороженных властями Швейцарии в рамках санкций, с апреля увеличилась на 1,3 млрд франков (1,5 млрд долларов).
Финансы
15 августа 2024 г. 10:38
Швейцария предварительно заблокировала связанные с РФ активы еще на $1,5 млрд

Стоимость связанных с Россией активов, замороженных властями Швейцарии в рамках санкций, с апреля увеличилась на 1,3 млрд франков (1,5 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO).

"По состоянию на 13 августа 2024 года в Швейцарии заблокированы финансовые активы на сумму 7,1 млрд швейцарских франков, 17 объектов недвижимости, а также спортивные автомобили и автомобили класса люкс, произведения искусства, мебель и активы, принадлежащие физическим лицам, компаниям и организациям, в отношении которых введены санкции. Из этой суммы 1,3 млрд швейцарских франков в настоящее время заморожены на предварительной основе", - указано в документе. В нем отмечается, что в некоторых случаях "активы блокируются в качестве меры предосторожности, и после тщательного выяснения обстоятельств ограничения могут быть сняты".

В апреле стоимость замороженных в Швейцарии активов РФ, как сообщал SECO, составляла 5,8 млрд франков (примерно 6,7 млрд долларов).

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Версия на азербайджанском языке İsveçrə Rusiyaya məxsus daha 1,5 milyard ABŞ dolları dəyərində aktivləri bloklayıb

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