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Швейцария готовит реформу системы надзора за банками

Швейцария готовит реформу системы надзора за банками Правительство Швейцарии готовит реформу, которая должна изменить систему надзора за работой банков в стране.
Финансы
4 апреля 2024 г. 13:37
Швейцария готовит реформу системы надзора за банками

Правительство Швейцарии готовит реформу, которая должна изменить систему надзора за работой банков в стране.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

В ближайшие дни правительство собирается представить свои предложения, которые касаются самых разных сфер - от требований к капиталу и ликвидности до корпоративного управления. Поводом к реформам стали серьезные проблемы, с которыми в прошлом году столкнулся один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse, которого затем купил UBS.

Одна из целей новых правил - изменить подход швейцарских банков к оценке риска. Поводом к этому является еще одна ситуация прошлого года, когда банку Julius Baer пришлось списать долги на 700 млн евро после банкротства его крупнейшего клиента - компании по недвижимости Signa.

Кроме того, планируется усиление роли финансового регулятора Finma. На этой неделе его новым главой стал Штефан Вальтер, который до этого был топ-менеджером Европейского центрального банка и занимался надзором за системообразующими банками еврозоны. Многие эксперты считают, что надзор за работой банков в Швейцарии до сих пор остается заметно мягче, чем в остальной Европе или в США.

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