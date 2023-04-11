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Шведский пенсионный фонд уволил гендиректора из-за инвестиций в SVB

Шведский пенсионный фонд уволил гендиректора из-за инвестиций в SVB Крупнейший пенсионный фонд Швеции Alecta принял решение об увольнении с поста гендиректора Магнуса Биллинга. Этому предшествовала внутренняя проверка по факту убытков в размере 1,87 млрд долларов из-за вложений в американские банки First Republic Bank, Si
Финансы
11 апреля 2023 г. 14:01
Шведский пенсионный фонд уволил гендиректора из-за инвестиций в SVB

Крупнейший пенсионный фонд Швеции Alecta принял решение об увольнении с поста гендиректора Магнуса Биллинга. Этому предшествовала внутренняя проверка по факту убытков в размере 1,87 млрд долларов из-за вложений в американские банки First Republic Bank, Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в фонде.

Биллинга временно заменит заместитель гендиректора Катарина Торслунд, пока совет директоров Alecta подберет кандидатуру нового гендиректора.

Американские банки SVB и Signature Bank, специализировавшиеся на кредитовании стартапов, обанкротились один за другим в начале марта. А First Republic Bank, занимающийся ипотечным кредитованием, попал в число американских банков с серьезными финансовыми проблемами, которые возникли после банкротств SVB и Signature Bank. В результате серьезные трудности возникли у всех инвесторов, вкладывавшихся в эти три финансовые организации. В числе таких инвесторов был и пенсионный фонд Alecta.

Как отмечается в заявлении фонда, "понесенные убытки серьезно подорвали доверие к управлению активами, которое осуществляет Alecta". Поэтому совет директоров решил, что необходимо новое руководство, которое "проведет необходимые изменения в управлении активами и восстановит утраченное доверие". В руководстве Alecta подчеркнули, что понесенные фондом убытки не скажутся на сбережениях клиентов.

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