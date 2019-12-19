Швеция стала первой страной, отказавшейся от отрицательной учетной ставки

Центробанк Швеции поднял базовую учетную ставку рефинансирования с –0,25% до 0.

Как передает Report со ссылкой на "КоммерсантЪ", ЦБ Швеции стал первым в мире центробанком, который отказался от политики отрицательных ставок, начавшейся несколько лет назад. В настоящее время такие ставки сохраняются в еврозоне, Японии, Дании, Швейцарии и Венгрии.

Регулятор объяснил свое решение тем, что «шведская экономика вошла в фазу более низкого роста. Однако снижение темпов происходит после несколько лет более высокого роста и позитивного развития ситуации на рынке труда. В целом это означает, что шведская экономика переходит от периода «выше нормального» роста к нормальной ситуации».

Снизить ставку до отрицательного уровня ЦБ Швеции решил в 2015 году, чтобы стимулировать контролируемый рост цен на товары и услуги, и таким образом оживить шведскую экономику, стагнировавшую к тому моменту уже несколько лет. В 2016 году ставка была опущена до рекордных –0,5%. Это ослабило крону, повысило цены на импорт и стимулировало местную экономику, ориентированную на экспорт.

Теперь, судя по данным ЦБ, ситуация в экономике нормализовалась, поэтому банк решил отказаться от политики отрицательных ставок. Опрошенные Reuters аналитики ожидали такого решения от шведских властей, поэтому фондовые индексы и курс кроны мало изменились после решения ЦБ.