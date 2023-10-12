Шри-Ланка и China Exim bank урегулировали долг в 4,2 млрд долларов

Шри-Ланка достигла соглашения с экспортно-импортным банком Китая (China Exim bank) о принципах и условиях урегулирования задолженности в 4,2 млрд долларов.

Шри-Ланка достигла соглашения с экспортно-импортным банком Китая (China Exim bank) о принципах и условиях урегулирования задолженности в 4,2 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство финансов страны.

"Соглашение в принципе покрывает примерно 4,2 млрд долларов непогашенной задолженности. Это представляет собой ключевой шаг на пути к восстановлению приемлемого уровня задолженности Шри-Ланки в долгосрочной перспективе и проложит путь к быстрому восстановлению экономики", - отметили в министерстве.

Власти Шри-Ланки надеются, что это соглашение "послужит основой для их постоянного взаимодействия с официальным комитетом кредиторов и коммерческими кредиторами, включая держателей облигаций".

"Это также должно способствовать утверждению Исполнительным советом Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие недели первого обзора поддерживаемой фондом программы, что позволит выделить следующий транш в размере около 334 млн долларов", - сказано в сообщении.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля 2022 года власти страны объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивался в 51 млрд долларов.

Ранее в этом году фонд одобрил кредитную программу Шри-Ланки на сумму 3 млрд долларов, чтобы помочь стабилизировать ее экономику и начать реструктуризацию долга. Островное государство получило немедленную выплату в размере около 333 млн долларов в рамках 48-месячной программы, утвержденной МВФ.