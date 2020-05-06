ШОС призвала банки к поддержке экономик в период замедления

Противостояние экономическому спаду, вызванному пандемией коронавируса, стало одной из главных тем двухдневного семинара Межбанковской организации (МБО) Шанхайской организации сотрудничества. Она прошла в дистанционном формате под эгидой коллег из России, которая сейчас председательствует в ШОС.

Как передает Report, на уровне МБО его работой руководит национальный институт развития Внешэкономбанк (ВЭБ) РФ. Учредителями самой ШОС выступили Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, в 2017 году в нее также вошли Индия и Пакистан. Еще четыре страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС - Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия, а шесть государств являются партнёрами ШОС по диалогу – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка.

В состав МБО ШОС, помимо ВЭБ РФ, входят Государственный банк развития Китая, Банк развития Казахстана, РСК Банк (Кыргызстан), Habib Bank Limited (Пакистан), Индийская инфраструктурная финансовая компания, Государственный сберегательный банк Таджикистана "Амонатбанк", Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана. Партнеры по диалогу -- Евразийский банк развития, Сберегательный банк "Беларусбанк" и Банк развития Монголии.

В семинаре приняли участие 70 представителей 12 делегаций банков-членов МБО ШОС, наблюдателей и партнёров по диалогу. Большинство делегаций возглавили руководители национальных банков развития или их заместители. В России мероприятие прошло на площадке Московской школы управления "Сколково". Помимо представителей ВЭБ, в сессиях с российской стороны участниками стали руководители других институтов развития, Министерства экономического развития РФ, банков-партнёров ВЭБ из России и зарубежных стран, Центрального банка РФ, эксперты.

Собеседники обсудили приоритеты сотрудничества в 2020 году, наиболее актуальные проблемы поддержки экономики в период замедления, торговли в национальных валютах, развитие проектного финансирования, государственно-частного партнёрства и городской экономики на пространстве ШОС.

"У нас были грандиозные планы, мы хотели пригласить вас в Сочи. Мы договаривались, что летом проведем финальное мероприятие накануне саммита ШОС. Надеюсь, что саммит состоится, может быть, сроки изменятся. Мы к этому мероприятию будем готовы, сотрудничая по нашей повестке", - сказал глава ВЭБ Игорь Шувалов, открывая семинар.

"Сейчас пандемия занимает больше всего наше внимание и наши усилия. Мы видим, как работают главы государств, не только наши правительства стран ШОС. Во всем мире государства озабочены здоровьем своих граждан. Мы с вами работаем в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Мы с вами должны всё время думать о "Шанхайском духе". Это означает, что границы открыты, развитие продолжается. Мы должны с вами обеспечивать развитие наших экономик и думать о процветании граждан", - продолжил Шувалов.

К числу приоритетов, помимо крупных проектов в различных отраслях, он отнес заботу о субъектах малого предпринимательства, сопряжение форматов "Один пояс, один путь" и Евразийского экономического союза, а также формат построения Большой Евразии.

"В условиях, когда многие страны закрывают государственные границы, когда товары не могут пересекать границы, когда люди не могут путешествовать, наш долг – думать о стратегии выхода из этой сложной ситуации. В первую очередь, этот выход – поддержать тех, кто обладает собственной инициативой и возможностями развивать рынки. Это индивидуальные предприниматели, микропредприятия, это сегменты малого, среднего и крупного бизнеса", - считает глава ВЭБ.

"Долг банков развития – подставить плечо национальным правительствам для того, чтобы минимизировать негативные последствия. Наша задача, как экономических агентов и самых важных финансовых институтов, в том числе – в рамках ШОС, заботиться о стратегии выхода, предлагать сценарии, при которых экономики будут развиваться, при которых наши интеграционные процессы будут ускоряться. Не вижу для этого никаких преград", - заявил Игорь Шувалов.