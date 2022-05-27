Шольц предупредил об угрозе мирового финансового кризиса из-за кредитов Китая в Африке

Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне широкого предоставления Китаем кредитов бедным странам, особенно в Африке, предупредил об угрозе возникновения глобального экономического и финансового кризиса.

Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне широкого предоставления Китаем кредитов бедным странам, особенно в Африке, предупредил об угрозе возникновения глобального экономического и финансового кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение он высказал в пятницу на мероприятии в Штутгарте.

Канцлер пояснил, что Германия координирует свои действия с западными странами-кредиторами, входящими в так называемый Парижский клуб, и информирует их о кредитовании, чтобы не повторять прежних ошибок. "Одна из очень, очень больших амбиций, которую мы преследуем, - включить Китай в число стран, выдающих много кредитов по новой схеме", - отметил Шольц. "Существует действительно серьезный риск того, что следующий крупный долговой кризис на глобальном Юге будет вызван кредитами, которые Китай выдал по всему миру и не особо контролирует, потому что в него вовлечено так много игроков", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

"Это ввергло бы и Китай, и глобальный Юг в крупный экономический и финансовый кризис, и не оставило бы в стороне весь остальной мир - мягко говоря", - утверждал он. Изменить данную ситуацию, по словам Шольца, довольно проблематично. Канцлер также акцентировал внимание на Европейской инвестиционной программе "Глобальный портал" (Global Gateway).

Евросоюз задумал инвестиционный проект "Глобальный портал" как инструмент противодействия китайской инициативе "Один пояс - один путь". ЕС намерен использовать крупные инвестиции государств Азии и Африки для продвижения там своих ценностей, получения доступа к ключевым ресурсам и продвижения своих технологий и концепции "зеленого перехода". Ожидается, что на инфраструктурные проекты в Африке ЕС выделит около 150 млрд евро.