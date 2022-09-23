Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора

Развитие частного сектора, а также рассмотрение государством дополнительных мер и реформ могут быть полезны для развития инвестиционного климата в Азербайджане. Об этом Report сказал вице-президент Азиатского банка развития (АБР) Шихин Чен. «Исторически

Развитие частного сектора, а также принятие правительством дополнительных мер и проведение реформ могут быть полезны для развития инвестиционного климата в Азербайджане.

Об этом в интервью Report сказал вице-президент Азиатского банка развития (АБР) Шихин Чен.

"Исторически нефтегазовый сектор в Азербайджане был источником привлечения прямых иностранных инвестиций. Мы также видим, как государство успешно стимулирует частный сектор, который, в свою очередь, обеспечил рост в сельском хозяйстве, транспорте, логистике и туризме", - сказал Ш.Чен, добавив, что можно было бы принять дополнительные меры для улучшения инвестиционного климата, к примеру, в налоговой и таможенной сферах.

По его словам, правительство Азербайджана может сделать инвестиционный климат более привлекательным, если увеличит свою активность в сферах цифровизации, развития человеческого капитала, образования и здравоохранения.

"Мы можем приложить совместные усилия в диверсификацию экономики, особенно в развитие ненефтяного сектора и промышленности, которые имеют неограниченный потенциал роста", - отметил Ш.Чен.

Важным стимулом для привлечения инвестиций и развития частного сектора может стать принятие закона о государственно-частном партнерстве (ГЧП), который приведет к повышению доверия и укрепит партнерские отношения между двумя секторами.