Самир Шарифов: Реформы в финансовом секторе положительно повлияли на доходы бюджета

"Азербайджан провел успешные реформы в финансовом секторе, что оказало положительное влияние на доходы государственного бюджета".

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов, выступая на "Азиатском региональном форуме по управлению госдолгом" (2019 Asian Development Public Debt Management Forum) в Баку.

"В результате проделанной работы Азербайджан входит в десятку самых реформаторских стран в отчете Doing Business 2019 Всемирного банка", - сказал он.