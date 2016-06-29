Шансы на снижение ФРС учетной ставки растут

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Намерение Великобритании выйти из Евросоюза (ЕС) наряду с падением валют обеих сторон, спадом мировых фондовых бирж и снижением доходности облигаций, привело к сокращению вероятности повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Как сообщает Report, ФРС планирует провести первое заседание, на котором появится вероятность повышения ставки, в марте 2017 года. Отметим, что после Брексита на четырех запланированных в этом году заседаниях ставка, скорее всего, не повысится.

Вероятность принятия ФРС решения о процентной ставке отражена в нижеследующей таблице:

Дата заседания ФРС Шансы на повышение учетной ставки Шансы на снижение учетной ставки 27.07.2016 0,00% 4,00% 21.09.2016 0,00% 13,6% 02.11.2016 0,00% 13,6% 14.12.2016 8,60% 12,2% 01.02.2017 8,60% 12,2% 15.03.2017 13,40% 11,5%

Напомним, что вероятность повышения ставки в 2017 году к 1 ноября вырастет до максимальной отметки 31,5%.

Аналитическая группа Report отмечает, что глобальный валютный рынок вступает в новый период. Так, если до сегодняшнего дня обсуждался вопрос повышения учетной ставки и курс доллара менялся в соответствии с этим, то в ближайшие несколько лет будет серьезно учитываться фактор, связанный с вероятностью снижения ставки.

Скорее всего, на заседании ФРС 27 июля ставка останется неизменной. С приближением заседания 21 сентября прогнозируется снижение курса доллара. Если на заседании не будет принято решение о снижении ставки, мы вновь станем свидетелями укрепления доллара на глобальном валютном рынке.