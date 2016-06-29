Шансы на снижение ФРС учетной ставки растут

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Намерение Великобритании выйти из Евросоюза (ЕС) наряду с падением валют обеих сторон, спадом мировых фондовых бирж и снижением доходности облигаций, привело к сокращению вероятности повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Как сообщает Report, ФРС планирует провести первое заседание, на котором появится вероятность повышения ставки, в марте 2017 года. Отметим, что после Брексита на четырех запланированных в этом году заседаниях ставка, скорее всего, не повысится.
Вероятность принятия ФРС решения о процентной ставке отражена в нижеследующей таблице:
|Дата заседания ФРС
|Шансы на повышение учетной ставки
|Шансы на снижение учетной ставки
|27.07.2016
|0,00%
|4,00%
|21.09.2016
|0,00%
|13,6%
|02.11.2016
|0,00%
|13,6%
|14.12.2016
|8,60%
|12,2%
|01.02.2017
|8,60%
|12,2%
|15.03.2017
|13,40%
|11,5%
Напомним, что вероятность повышения ставки в 2017 году к 1 ноября вырастет до максимальной отметки 31,5%.
Аналитическая группа Report отмечает, что глобальный валютный рынок вступает в новый период. Так, если до сегодняшнего дня обсуждался вопрос повышения учетной ставки и курс доллара менялся в соответствии с этим, то в ближайшие несколько лет будет серьезно учитываться фактор, связанный с вероятностью снижения ставки.
Скорее всего, на заседании ФРС 27 июля ставка останется неизменной. С приближением заседания 21 сентября прогнозируется снижение курса доллара. Если на заседании не будет принято решение о снижении ставки, мы вновь станем свидетелями укрепления доллара на глобальном валютном рынке.
Cavid ƏzimovАвтор новости