Шанс выиграть 50 манатов с платежными картами от Kapital Bank

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Владельцы платежных карт Visa и MasterCard от Kapital Bank смогут участвовать в новой выигрышной лотереи Центрально банка "Kartla ödə, kartla qazan" ("Плати картой, заработай на карту").

Согласно условиям, клиенты, оплатившие покупку через ПОС-терминалы страны минимум на 5 манат, автоматически становится участниками лотереи. В течение трех месяцев каждый месяц среди участников лотереи будут разыграны 600 призов по 50 манатов.

Последний день лотереи - 30 апреля 2019 года. Подробнее – https://www.cbar.az/page-133/stimullasdirici-loter...

Следует отметить, что карты Visa и MasterCard можно заказать во всех филиалах Kapital Bank, или онлайн на корпоративном сайте банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в валютах манат, доллары США и евро, сроком действия на 1, 2 и 3 года.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.