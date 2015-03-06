Шахмар Мовсумов вновь в списке кандидатов в наблюдательный совет ВТБ

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев выдвинут в наблюдательный совет ВТБ. Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной Кабинетом министров России.

Всего в списке кандидатов десять человек, включая восемь нынешних директоров. Это председатель наблюдательного совета ВТБ, экс-глава ЦБ Сергей Дубинин, глава ВТБ Андрей Костин, зампред ЦБ Владимир Чистюхин, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев, управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, ректор Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов, вице-президент французской строительной компании Vinci Ив Тибо де Сильги, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов.

Из действующего состава в число кандидатов не попали замглавы Минфина Алексей Моисеев, первый заместитель руководителя аппарата Госдумы Михаил Копейкин, ректор Российской экономической школы Симеон Дянков и представитель миноритариев банка Елена Попова.