​Шахмар Мовсумов: Те, кто купил доллар в период его подорожания, проиграли

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "Несмотря на обесценивание фунта стерлингов, доллар США подорожал. Удельный вес доллара в нашем портфеле равен 50%". Как передает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что удешевление какой-либо из валют носит относительный характер: "Мы не гоняемся за валютами в ожидании, какая из них подорожает. Сегодня такая же ситуация наблюдается и с манатом. Как только подорожал доллар, все бросились его покупать. А когда понадобились манаты, стали обменивать их и проиграли".

Ш.Мовсумов сообщил, что в портфель ГНФАР входят различные валюты: "Это необходимо для того, чтобы обесценивание какой-либо из валют не влияло на общую стоимость портфеля".