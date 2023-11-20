О нас

Шахмар Мовсумов: Таможенные поступления составляют 35% ненефтяных доходов госбюджета

Шахмар Мовсумов: Таможенные поступления составляют 35% ненефтяных доходов госбюджета Таможенные поступления сегодня составляют 35% ненефтяных доходов государственного бюджета Азербайджана.
Финансы
20 ноября 2023 г. 11:50
Шахмар Мовсумов: Таможенные поступления составляют 35% ненефтяных доходов госбюджета

Таможенные поступления сегодня составляют 35% ненефтяных доходов государственного бюджета Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, выступая на форуме "Таможня-бизнес 2023" в Баку.

По его словам, рост внешней торговли поспособствовал росту таможенных поступлений в бюджет.

"Стоит подчеркнуть также гибкие, современные, прозрачные методы управления в деятельности таможенных органов. Позитивное влияние оказали и меры по совершенствованию таможенного контроля, упрощение торговли, борьба с "теневой экономикой", а также организация автоматизированных услуг, удовлетворяющих потребности граждан", - сказал он.

Форум "Таможня-бизнес 2023" организован Государственным таможенным комитетом в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Presidential aide: Customs transfers are equal to 35% of non-oil budget revenues
Версия на азербайджанском языке Şahmar Mövsümov: "Gömrük daxilolmaları büdcənin qeyri-neft gəlirlərinin 35 %-nə bərabərdir"

Самое читаемое

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
13 ноября 2023 г. 14:07
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
14 ноября 2023 г. 22:42
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
15 ноября 2023 г. 15:50
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
15 ноября 2023 г. 15:32
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
16 ноября 2023 г. 08:48
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
16 ноября 2023 г. 17:07
На АЗС в Пираллахи произошел взрыв
ФотоНа АЗС в Пираллахи произошел взрыв
18 ноября 2023 г. 14:40
Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
ФотоСтаринные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
20 ноября 2023 г. 08:53
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
20 ноября 2023 г. 11:32
Задержан подозреваемый в убийстве 24-летнего парня в Бинагади
Задержан подозреваемый в убийстве 24-летнего парня в Бинагади
13 ноября 2023 г. 23:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi