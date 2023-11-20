Шахмар Мовсумов: Таможенные поступления составляют 35% ненефтяных доходов госбюджета

Таможенные поступления сегодня составляют 35% ненефтяных доходов государственного бюджета Азербайджана.

Таможенные поступления сегодня составляют 35% ненефтяных доходов государственного бюджета Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, выступая на форуме "Таможня-бизнес 2023" в Баку.

По его словам, рост внешней торговли поспособствовал росту таможенных поступлений в бюджет.

"Стоит подчеркнуть также гибкие, современные, прозрачные методы управления в деятельности таможенных органов. Позитивное влияние оказали и меры по совершенствованию таможенного контроля, упрощение торговли, борьба с "теневой экономикой", а также организация автоматизированных услуг, удовлетворяющих потребности граждан", - сказал он.

Форум "Таможня-бизнес 2023" организован Государственным таможенным комитетом в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.