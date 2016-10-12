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    Шахмар Мовсумов: ГНФАР выходит на валютный рынок по определенному графику

    Продажи валюты по установленному графику носят цель предотвратить ажиотаж на рынке

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) выходит на валютный рынок по определенному графику, а не в соответствии со спросом-предложением. 

    Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов.

    По его словам, продажи валюты по установленному графику носят цель предотвратить ажиотаж на рынке: "Курс формируется в зависимости от спроса-предложения, так как Центробанк Азербайджана применил режим "плавающего курса"".

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