Шахмар Мовсумов: ГНФАР выходит на валютный рынок по определенному графику

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) выходит на валютный рынок по определенному графику, а не в соответствии со спросом-предложением.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов.

По его словам, продажи валюты по установленному графику носят цель предотвратить ажиотаж на рынке: "Курс формируется в зависимости от спроса-предложения, так как Центробанк Азербайджана применил режим "плавающего курса"".