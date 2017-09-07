Шахмар Мовсумов: ГНФАР около 75% поступивших средств направил на инфраструктурные проекты

© Report

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) направил на инфраструктурные проекты около 75% поступивших средств.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Казахстана "Казинформ" заявил исполнительный директор Фонда Шахмар Мовсумов.

Он напомнил, что Нефтяной фонд Азербайджана был создан в 1999 году, основной источник фонда - поступления от продажи нефти и газа, которые попадают на долю государства: "С момента основания фонда поступило свыше 130 млрд долларов, из которых около 75% были направлены на инфраструктурные проекты, проекты развития и около 25% сохранены. Сегодня в фонде 35 млрд долларов, фонд по законодательству не имеет право инвестировать внутри Азербайджана. Все наши инвестиции международные, глобальные, мы имеем достаточно диверсифицированный портфель, размещаем по всему миру, по разным видам активов".