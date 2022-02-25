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Шахмар Мовсумов: Для устойчивого развития важно построить конкурентоспособную экономику

Шахмар Мовсумов: Для устойчивого развития важно построить конкурентоспособную экономику Для достижения устойчивого развития важно построить конкурентоспособную экономику, которая, в свою очередь, может быть достигнута только с помощью диверсифицированной экономики.
Финансы
25 февраля 2022 г. 10:04
Шахмар Мовсумов: Для устойчивого развития важно построить конкурентоспособную экономику

Для достижения устойчивого развития важно построить конкурентоспособную экономику, которая, в свою очередь, может быть достигнута только с помощью диверсифицированной экономики.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов, выступая на форуме "Налоговые реформы для инклюзивного и устойчивого развития: к цифровой трансформации".

По его словам, все страны мира вынуждены перейти на цифровую трансформацию, и в Азербайджане также проводится политика цифровой трансформации.

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Версия на английском языке Azerbaijani presidential aide: Important to build competitive economy for sustainable development
Версия на азербайджанском языке Şahmar Mövsümov: "Davamlı inkişaf üçün rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat vacibdir"

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