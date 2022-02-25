Шахмар Мовсумов: Для устойчивого развития важно построить конкурентоспособную экономику

Для достижения устойчивого развития важно построить конкурентоспособную экономику, которая, в свою очередь, может быть достигнута только с помощью диверсифицированной экономики.

Для достижения устойчивого развития важно построить конкурентоспособную экономику, которая, в свою очередь, может быть достигнута только с помощью диверсифицированной экономики.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов, выступая на форуме "Налоговые реформы для инклюзивного и устойчивого развития: к цифровой трансформации".

По его словам, все страны мира вынуждены перейти на цифровую трансформацию, и в Азербайджане также проводится политика цифровой трансформации.