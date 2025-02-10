Шахмар Мовсумов: Азербайджан за 30 лет превратился в экономически сильное государство

11:03

Азербайджан в настоящее время входит в число 54 стран со средним уровнем дохода.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на презентации "Доклада о развитии мира – 2024" Всемирного банка в Баку.

По его словам, благодаря успешной политике страна за 30 лет укрепила свои позиции в регионе как в политическом, так и в экономическом плане.

"Преодолев экономические трудности, мы создали основу для устойчивого роста. Азербайджан сейчас входит в число 54 стран со средним уровнем дохода. Это очень серьезное достижение за короткий период времени. В результате проводимой политики позиции Азербайджана в регионе укрепились как в политическом, так и в экономическом плане. В то же время эта сила позволила нам восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет. За 30 лет Азербайджан прошел путь от бедности к устойчивому и экономически сильному государству", - отметил он.