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Шахмар Мовсумов: Азербайджан за 30 лет превратился в экономически сильное государство

Шахмар Мовсумов: Азербайджан за 30 лет превратился в экономически сильное государство 11:03
Финансы
10 февраля 2025 г. 11:36
Шахмар Мовсумов: Азербайджан за 30 лет превратился в экономически сильное государство

Азербайджан в настоящее время входит в число 54 стран со средним уровнем дохода.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на презентации "Доклада о развитии мира – 2024" Всемирного банка в Баку.

По его словам, благодаря успешной политике страна за 30 лет укрепила свои позиции в регионе как в политическом, так и в экономическом плане.

"Преодолев экономические трудности, мы создали основу для устойчивого роста. Азербайджан сейчас входит в число 54 стран со средним уровнем дохода. Это очень серьезное достижение за короткий период времени. В результате проводимой политики позиции Азербайджана в регионе укрепились как в политическом, так и в экономическом плане. В то же время эта сила позволила нам восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет. За 30 лет Азербайджан прошел путь от бедности к устойчивому и экономически сильному государству", - отметил он.

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Версия на английском языке Shahmar Movsumov: Azerbaijan has become economically strong state in 30 years
Версия на азербайджанском языке Şahmar Mövsümov: "Cəmi 30 ildə Azərbaycanda sıfırdan ölkə qurulub"

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