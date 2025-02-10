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Шахмар Мовсумов: Азербайджан готов к переходу в категорию стран с высоким доходом

Шахмар Мовсумов: Азербайджан готов к переходу в категорию стран с высоким доходом 11:33
Финансы
10 февраля 2025 г. 12:02
Шахмар Мовсумов: Азербайджан готов к переходу в категорию стран с высоким доходом

Азербайджан готов к переходу из категории стран со средним уровнем дохода в число стран с высоким доходом.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов в Баку на презентации ежегодного глобального отчета Всемирного банка "Доклад о мировом развитии" (WDR) за 2024 год.

По его словам, с 1990-х годов лишь четыре страны смогли осуществить этот переход, и Азербайджан также готов к этому. "Это непростая задача, но мы готовы. Без диверсификации экономики мы не сможем сохранить лидерские позиции", – отметил он.

Мовсумов подчеркнул, что Азербайджан располагает необходимой инфраструктурой для развития инноваций.

"При поддержке стартапов и предпринимательства Азербайджан может стать страной с процветающей экономикой. В условиях глобальных вызовов сильное руководство и международное сотрудничество, в том числе со Всемирным банком, играют ключевую роль. Инновации являются одной из важных сфер в Азербайджане и необходимы для обеспечения долгосрочного экономического роста", – добавил он.

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Версия на английском языке Shahmar Movsumov: Azerbaijan is ready to transition to high-income category
Версия на азербайджанском языке Şahmar Mövsümov: "Azərbaycan yüksək gəlirli ölkəyə çevrilməyə hazırdır"

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