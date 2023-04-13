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Шахдагский туристический центр втрое сократил убытки

Шахдагский туристический центр втрое сократил убытки Принадлежащее Государственному агентству по туризму ЗАО "Шахдагский туристический центр" завершило 2021 год с убытком в размере 6,344 млн манатов.
Финансы
13 апреля 2023 г. 15:12
Шахдагский туристический центр втрое сократил убытки

Принадлежащее Государственному агентству по туризму ЗАО "Шахдагский туристический центр" завершило 2021 год с убытком в размере 6,344 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность Акционерного общества, это на 62,4% или в 2,7 раза меньше, чем в 2020 году.

Накопленный убыток госкомпании вырос на 7,7% - до 88,489 млн манатов.

В 2021 году доходы Шахдагского туристического центра от внебиржевых операций составили 6,147 млн манатов (на 3,5% больше, чем в 2020 году), доходы от биржевых операций (отчисления из государственного бюджета) - 13,98 млн манатов (на 10,3% больше), прочие доходы - 1,273 млн манатов (в 14,6 раза больше), административные расходы - 14,653 млн манатов (на 41,7% меньше), финансовые расходы - 19 тыс. манатов (в 2,7 раза меньше), расходы по налогам на прибыль - 2,773 млн манатов.

На 1 января 2022 года активы Шахдагского туристического центра составляли 312,006 млн манатов, что на 2,2% меньше, чем год назад. За отчетный период обязательства Акционерного общества снизились на 19,2% - до 2,989 млн манатов, а балансовый капитал сократился на 2% - до 309,017 млн манатов.

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