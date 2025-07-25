Шахбаз Шариф: Повышение S&P рейтинга Пакистана отражает доверие к экономическим реформам в стране

Вице-премьер, глава Министр Иностранных дел Пакистана Шахбаз Шариф положительно отозвался о подъеме рейтинга фондового индекса SP.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф положительно оценил решение международного рейтингового агентства S&P Global Ratings о повышении рейтинга страны до уровня "B-".

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Повышение рейтинга Пакистана агентством S&P с "ССС+" до "B-" со стабильным прогнозом является долгожданным событием", - сказал Шариф.

По мнению премьера, это событие отражает растущее доверие к экономическим реформам Пакистана.

"Мы, по прежнему, привержены поддержанию динамики реформ, укреплению прозрачности и углублению доверия инвесторов, с тем чтобы первые признаки восстановления экономики привели к устойчивому процветанию нашего народа и экономическому росту", - добавил политик.