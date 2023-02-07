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Сформирован новый состав Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана

Сформирован новый состав Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана На заседании общего собрания учредителей Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) был сформирован новый состав Наблюдательного совета ассоциации.
Финансы
7 февраля 2023 г. 12:19
Сформирован новый состав Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана

На заседании общего собрания учредителей Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) был сформирован новый состав Наблюдательного совета ассоциации.

Как сообщили Report в АСА, в состав Наблюдательного совета вошли страховые компании "A-Group Insurance Company", "Ateshgah", "Azersıgorta", "AzRe Tekrasığorta", "AzSığorta", "Ipek Yolu Sığorta", "Gala Insurance", "PASHA Insurance" и "PASHA Hayat Insurance".

Впервые членом Наблюдательного совета АСА в новом составе, сформированном на основе голосования, стала компания по страхованию жизни.

На заседании был заслушан доклад о плане действий и проектах АСА на 2023 год. План действий был положительно оценен учредителями Ассоциации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının Müşahidə Şurasının yeni tərkibi formalaşdırılıb

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