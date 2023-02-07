Сформирован новый состав Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана

На заседании общего собрания учредителей Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) был сформирован новый состав Наблюдательного совета ассоциации.
Как сообщили Report в АСА, в состав Наблюдательного совета вошли страховые компании "A-Group Insurance Company", "Ateshgah", "Azersıgorta", "AzRe Tekrasığorta", "AzSığorta", "Ipek Yolu Sığorta", "Gala Insurance", "PASHA Insurance" и "PASHA Hayat Insurance".
Впервые членом Наблюдательного совета АСА в новом составе, сформированном на основе голосования, стала компания по страхованию жизни.
На заседании был заслушан доклад о плане действий и проектах АСА на 2023 год. План действий был положительно оценен учредителями Ассоциации.