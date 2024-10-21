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СФМ обнародовала уровень соответствия законодательства Азербайджана стандартам FATF

СФМ обнародовала уровень соответствия законодательства Азербайджана стандартам FATF 15:21
Финансы
21 октября 2024 г. 15:55
СФМ обнародовала уровень соответствия законодательства Азербайджана стандартам FATF

Законодательство Азербайджана на 82,1% соответствует стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Службу финансового мониторинга (СФМ), для оценки соответствия стандартам используются 252 параметра.

Согласно информации, Азербайджан "полностью соответствует" 7 из 40 технических стандартов FATF, "в основном соответствует" - 22, "частично соответствует" - 10 и "не соответствует" - одному стандарту.

Азербайджан, среди 161 страны, показал результат выше среднемирового по 12 из 40 стандартов, среднемировой - по 21. Кроме того, Азербайджан по эффективности применения законодательства имеет результат выше среднемирового по 4 из 11 показателям, среднемировой - по 6 показателям.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qanunvericiliyinin FATF standartlarına uyğunluq faizi açıqlanıb

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