СФМ обнародовала уровень соответствия законодательства Азербайджана стандартам FATF

15:21

Законодательство Азербайджана на 82,1% соответствует стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Службу финансового мониторинга (СФМ), для оценки соответствия стандартам используются 252 параметра.

Согласно информации, Азербайджан "полностью соответствует" 7 из 40 технических стандартов FATF, "в основном соответствует" - 22, "частично соответствует" - 10 и "не соответствует" - одному стандарту.

Азербайджан, среди 161 страны, показал результат выше среднемирового по 12 из 40 стандартов, среднемировой - по 21. Кроме того, Азербайджан по эффективности применения законодательства имеет результат выше среднемирового по 4 из 11 показателям, среднемировой - по 6 показателям.