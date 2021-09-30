Сенат США утвердил временный бюджет во избежание шатдауна

Сенат США поддержал введение временного бюджета до 3 декабря. За это проголосовали 65 человек, 35 выступили против.

Сенат США поддержал введение временного бюджета до 3 декабря. За это проголосовали 65 человек, 35 выступили против.

Как передает Report со ссылкой на The New York Times, если бы власти страны не пошли на это, то уже 1 октября могла бы произойти приостановка работы правительства.

Финансирование продлевается до декабря 2021 года. Во временном бюджете также предусмотрены расходы на афганских беженцев и восстановление после стихийных бедствий по всей стране. На следующем этапе законопроект будет направлен в Палату представителей. Затем документ должен подписать президент США Джо Байден.

Напомним, что последний шатдаун в США произошел в декабре 2018 года. Тогда госслужащие ушли в вынужденный отпуск на 35 дней.