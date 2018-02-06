Сенат обсудит криптовалютные биржи

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон заявит на сегодняшнем слушании в Сенате о том, что он открыт к регулированию криптовалютных бирж на федеральном уровне.

Как сообщает Report со ссылкой на Forklog.com, об этом говорится в транскрипте его речи, опубликованном на сайте Комитета по банковскому надзору Сената США.

В настоящий момент американские криптовалютные биржи, как правило, зарегистрированы в качестве сервисов денежных переводов, которые регулируются на уровне штатов и не подпадают под прямую юрисдикцию ни SEC, ни Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).

В своем докладе Джей Клейтон, среди прочего, скажет, что криптовалютные торговые платформы функционально больше похожи на биржи по торговле ценными бумагами, сырьевыми товарами и валютами. Последние, в свою очередь, регулируются SEC и CFTC на федеральном уровне.

В своей речи глава SEC также затрагивает целый ряд других вопросов, включая первичное размещение монет (ICO) и биржевые инвестиционные фонды (ETF) на основе криптовалют, и высказывает убеждение, что федеральный надзор будет способствовать инновациям и обеспечит защиту инвесторов.