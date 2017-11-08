Сенат намерен отложить принятие налоговой реформы Трампа

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сенат США не хочет реализации налоговой реформы президента Дональда Трампа в том виде, в котором она была представлена. Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, конгрессмены предлагают перенести реформу на год - с 2018-го на 2019 год.

Напомним, что план Трампа подразумевает снижение корпоративного налога с текущих 35% до 20%, причем сам Трамп настаивает на немедленной реализации инициативы, но пока у этого плана слишком много противников.

Несмотря на желание сената перенести реформу на 2019 год, кое-какие послабления для бизнеса они все же хотят реализовать уже в 2018 году. Так, чтобы предприятия не откладывали инвестиционные решения и не дожидались снижения ставки, республиканцы сената рассматривают вариант предоставления компаниям возможности сразу вычитать капитальные вложения из налогооблагаемой прибыли.

Report отмечает, что вчера вечером доллар отреагировал на эту новость снижением. Так, на глобальном валютном рынке курс евро поднялся с 1,1555 USD/EUR до 1,16 USD/EUR. Однако ожидается, что доллар продолжит укрепляться.