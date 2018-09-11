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    Семь развивающихся стран подвержены риску валютного кризиса

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Семь стран с развивающейся экономикой - Шри-Ланка, Южно-Африканская Республика, Аргентина, Пакистан, Египет, Турция и Украина - подвержены риску валютного кризиса.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Bloomberg", об этом говорится в обзоре аналитики Nomura Holdings Inc.

    Пять из этих государств уже переживают валютный кризис или выполняют программу Международного валютного фонда. В их число не входят ЮАР и Пакистан.

    В наименьшей степени риску кризиса подвержены восемь стран EM - это Бразилия, Болгария, Индонезия, Казахстан, Перу, Филиппины, Россия и Таиланд.

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