Семь европейских стран прекратят финансирование экспорта ископаемого топлива

Они возьмут на себя обязательство поддерживать проекты, благоприятные для климата

Семь европейских государств, включая Германию, Францию и Великобританию, обязуются прекратить государственные экспортные гарантии для проектов по ископаемому топливу.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, об этом сообщил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Их инициативу поддержали еще четыре страны: Дания, Испания, Нидерланды и Швеция.

Угольная и нефтегазовая инфраструктура традиционно составляла значительную долю портфелей государственных экспортных финансовых агентств многих стран, которые поддерживают экспорт посредством государственных финансовых гарантий и страхования от убытков за рубежом.

Великобритания, Франция и Швеция уже изложили свои планы по прекращению экспортных гарантий для сектора ископаемого топлива, в то время как другие страны в группе еще не решили, как быстро они прекратят поддержку.

«Мы полны решимости прекратить все экспортные гарантии, финансирующие ископаемое топливо, с учетом промышленных особенностей каждой страны и их влияния на рабочие места», — сказал Ле Мэр.

Он также надеется, что администрация президента США Джо Байдена присоединится к группе, на которую в совокупности приходится 40% экспортного финансирования стран ОЭСР.

Семь стран возьмут на себя обязательство поддерживать проекты, благоприятные для климата, и обеспечивать прозрачность своей политики экспортного финансирования, отметил Ле Мэр.

Напомним, что в 2020 году банки сократили кредитование отрасли ископаемого топлива на 9%.

Тем не менее, вместо сокращения нефтедобычи Big Oil предлагает «озеленить» черное золото.