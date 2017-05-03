Сегодняшнее заявление ФРС может укрепить доллар

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Подходит к концу сегодняшнее заседание Федеральной резервной системы США (ФРС).

Аналитическая группа Report полагает, что хотя повышения ставки не ожидается, сигналы о повышении процентных ставок в июне в итоговом протоколе заседания могут укрепить доллар.

По мнению директора международного рейтингового агентства Moody's Райана Свита, ФРС посчитает временными слабые показатели экономики США за первый квартал и не будет принимать их во внимание: "С учетом того, что до следующего заседания осталось 6 дней, навряд ли ФРС объявит о каком-либо конкретном решении".

Директор подчеркнул, что ФРС, вероятно, повысит процентные ставки в июне. Следует отметить, что в настоящее время вероятность роста ставки в июне составляет 70%.

Аналитическая группа Report прогнозирует укрепление доллара на фоне любых заявлений о возможном росте ставки в июне на сегодняшнем заседании. В этом случае курс основной валютной пары может упасть до 1,08 USD/EUR.