​Сегодня юань станет пятой основной мировой валютой

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) сегодня проведет голосование для подтверждения статуса китайского юаня в качестве резервной валюты. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, на сегодняшнем заседании МВФ ожидается включение китайской национальной валюты в корзину специальных прав заимствования (СДР). Отметим, что созданная в 1969 году корзина СДР, состоящая из доллара США, фунта стерлинга, иены и евро, дает право на получение кредита государствами-членами МВФ для покрытия дефицита платежного баланса.

Недавно глава МВФ Кристин Лагард рекомендовала вхождение юаня в корзину СДР. Отметим, что МВФ управляется комитетом, в который входят министры финансов или руководители Центробанков 188 стран. Исполнительный комитет МВФ состоит из 24 членов.

Самым большим количеством голосов в МВФ обладают США (17%), доля Китая - 3,8%. На долю Азербайджана приходится 160,8 млн. СДР (0,08%).

Аналитическая группа Report отмечает, что вхождение юаня в корзину СДР будет способствовать свободному обращению валюты на мировом рынке. В итоге курс юаня будет меняться в зависимости от экономической ситуации в Китае. В настоящее время прогнозируется девальвация юаня в 2016 году из-за замедления китайской экономики. В следующем году курс ожидается на уровне 7,2-7,5 CNY/USD (на данный момент - 6,4 CNY/US).