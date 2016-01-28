​Сегодня представители МВФ и Всемирного банка посетят Баку для обсуждения программы помощи Азербайджану

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Представители МВФ и Всемирного банка прибудут в Азербайджан с официальным визитом для обсуждения возможного пакета экстренных займов на сумму 4 млрд. долларов, связанных с обвалом национальной валюты и падением цен на нефть.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что данный кредит может стать первым в серии программ оказания финансовой помощи из-за падения цен на нефть.

По словам представителя МВФ, делегация будет находиться в Баку с 28 января по 4 февраля по просьбе властей страны. Во время визита будет обсуждаться "техническая помощь" и "оценка возможных финансовых потребностей".

Источник издания добавил, что речь идет о кредитах на сумму около 4 млрд. долларов. Представитель Всемирного банка сообщил, что с правительством Азербайджана также обсудят незамедлительные и долгосрочные меры "в связи с давлением на местную валюту и низкими ценами на нефть".

По данным издания, переговоры находятся еще на ранней стадии, возможно правительству Азербайджана не будет необходима поддержка со стороны МВФ.

Издание добавляет, что представители других финансовых институтов, в том числе Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития, также прибудут в Баку в течение следующих нескольких дней.

Ранее сообщалось, что Центральный банк Азербайджана выставил на бирже в пятницу, 22 января, 200 млн. долларов, однако банки не воспользовались полным предложением ЦБ и скупили на бирже только 98,217 млн. долларов.