Подписано соглашение о создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Пекине (Китай) подписано итоговое соглашение о членстве в банке между официальными представителями 57 стран и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Уставный капитал банка утвержден в размере 100 млрд. долларов. Самыми крупными акционерами являются Китай 26,06%), Индия (7,5%) и Россия (5,92%).

Как сообщает Report, Азербайджан на собрании представил министр финансов Самир Шарифов. Долевое участие Азербайджана составило 0,25% (245,1 млн. долларов).

Выступивший на церемонии подписания министр финансов Китая Лоу Цзивей отметил, что в своей деятельности АБИИ будет придерживаться высоких стандартов и международных норм, обеспечит эффективность и прозрачность деятельности.

Западные финансовые институты рассматривают АБИИ в качестве серьезного конкурента Азиатского банка развития (АБР) и Всемирного банка (ВБ). Хотя США не приветствовали создание данного банка, такие основные партнеры Америки как Англия, Германия, Австралия и Южная Корея проявили интерес к этой идее. Другие члены банка располагаются в Азии, на Ближнем Востоке и в Южной Америке.

Хотя США и Япония не представлены в банке, Китай сохранил для них "открытые двери".

По мнению одного из неназванных официальных лиц АБИИ, США сами виноваты в том, что отказались от долевого участия в банке. Японцы прогнозируют, что долевое участие стран Азии составит 75% и каждая из этих стран получит квоту на кредитование в размере 75% собственного ВВП.

Напомним, что согласно обнародованным в мае прогнозам, доля Китая в банке предусматривалась в объеме 25-30%, доля второго крупного акционера - в объеме 10-15% акций.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле отмечал, что они могут получить долю в размере 4,1%, таким образом, став четвертым по объему долевого участия после Китая, Индии и России.

Австралийские официальные представители заявили, что могут выделить 930 млн. австралийских долларов (приблизительно 719,36 млн. долларов США) и стать шестыми по объему долевого участия.

В воскресенье Индонезия заявила, что может вложить в АБИИ 672,1 млн. долларов США, став девятыми в списке участников.

Напомним, что президент АБР Такехико Накао распространил заявление в связи с созданием и деятельностью АБИИ. Глава АБР выразил удовлетворенность созданием нового банка, отметив, что в оба азиатский банка смогут сотрудничать в будущем.

Т.Накао также отметил, что АБР может поделиться своим богатым опытом деятельности в регионе.

Напомним, что 2-5 мая на 48-м ежегодном заседании АБР в Баку состоялась встреча президентов АБИИ и АБР.