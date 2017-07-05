Сегодня ожидаются заявления ФРС

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в 22:00 по бакинскому времени ожидаются заявления Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам заседания, состоявшегося в прошлом месяце.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, представители ФРС наметили планы по сокращению баланса, но не определили дату начала этого процесса. Напомним, что ФРС по итогам заседания 13-14 июня повысила ставки с 0,75-1% до 1-1,25%.

Экономические данные изменились незначительно со времени последнего заседания ФРС, поэтому протокол будет актуален для рынков и даст представление о том, как представители центробанка оценивают конъюнктуру, взвешивая те или иные решения. Кроме того, 7 июля будет опубликован доклад регулятора о монетарной политике, а 12 июля глава ФРС Джанет Йеллен выступит с полугодовым отчетом в Конгрессе США.

Инвесторы будут искать подтверждение основного предположения о том, что Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) ФРС начнет сокращение баланса в сентябре и подождет с повышением ставок до декабря. Большое внимание будет уделено мнению представителей ФРС о последних данных об инфляции, которая продолжила снижаться, отступая дальше от целевого уровня в 2%.

Не исключено серьезное воздействие заявлений ФРС на курс доллара США.