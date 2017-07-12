Сегодня ожидаются важные заявления главы ФРС

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в 15:30 по бакинскому времени состоится выступление главы Федеральной резервной системы США (ФРС) Джанет Йеллен в Конгрессе. Report сообщает, что выступление Йеллен имеет особое значение для глобальных финансовых рынков. Сегодняшние заявления руководителя ФРС помогут понять, когда стоит ожидать повышения учетной ставки и ужесточения монетарной политики. С учетом падения курса доллара на мировом валютном рынке вчера, 11 июля, инвесторы несколько остерегаются заявлений Йеллен. Это связано с ослаблением в последнее время экономических показателей в США.

Аналитическая группа Report полагает, что в своем выступлении Йеллен даст сигнал об еще одном повышении ставки в этом году и плавному ужесточению монетарной политики. Так, на прошлой неделе показатели занятости в США превысили прогнозы и, Йеллен, скорее всего, сделает соответствующие заявления. В этом случае курс доллара может резко возрасти. В противном случае, если Йеллен укажет на необходимость продолжить наблюдение за основными экономическими показателями США, в зависимости от которых будут приниматься дальнейшие решения, то доллар продолжит снижаться на мировом валютном рынке.