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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ На долю облигаций SOCAR приходится 77% вторичного рынка корпоративных облигаций Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал главный консультант SOCAR по рынкам капитала Али Агаоглу на проходящем в Баку мероприятии "Рынки капитала Азербайджана: возможности и перспективы" по случаю годовщины выпуска облигаций SOCAR.

По его словам, рынок корпоративных облигаций увеличился за счет облигаций SOCAR с 70 млн до 143 млн долларов в этом году: "Из них 110 млн долларов или 77% пришлось на облигации SOCAR".

"Сегодня годовщина выпуска облигаций SOCAR. За этот год была проделана большая работа, а облигации SOCAR стали своего рода катализатором на рынке. Мы успешно сотрудничаем со Службой ASAN, что позволяет получать информацию об облигациях и проводить операции в упрощенном режиме", - подчеркнул А. Агаоглу.

По его словам, спрос на облигации SOCAR на вторичном рынке и интерес физических лиц за прошедший период возросли, что положительно сказывается на финансовом рынке Азербайджана